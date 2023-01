Le berger australien, chien préféré des Français, mais surtout pas "en appartement" avertit une éleveuse canin

Nos amis les toutous ! Nos beaux et agréables compagnons ! Le classement 2022 des chiens préférés des Français a été dévoilé , avec en numéro 1 l'indétrônable berger australien, très en vogue en ce moment. Juste derrière, on retrouve le fidèle golden retriever, et sur la 3ème marche du podium, le staffordshire bull terrier, plus fréquemment appelé "staff".

Le berger australien est un grand chien et ses longs poils continuent de vous faire craquer. Mais attention prévient Valérie Pellerin, éleveuse canin à Ménil, dans le Sud-Mayenne, même si sa bouille vous donne absolument envie de l'adopter, il faut avant tout bien se renseigner sur lui : "les chiens à la mode font recette, il y a un engouement pour la race mais les gens ne font malheureusement pas attention aux caractéristiques de la race. Un berger australien reste avant tout un chien de berger, il est très actif. Et bien souvent leurs propriétaires sont dépassés. Ne prenez pas un berger australien en appartement !".

Les statistiques de l'association La Centrale Canine confirment aussi la passion grandissante des Français pour les chiens depuis les confinements liés au Covid. En 2022, plus de 250.000 naissances de chiens de race ont été enregistrées dans le pays, en hausse de 10,4% par rapport à 2019, la dernière année de référence.