Le chien Menthos a trouvé sa nouvelle famille dans un refuge SPA de Seine-Maritime

La SPA ouvre ses refuges partout en France ce week-end. Celui d'Etalondes dans le nord de la Seine-Maritime était ouvert ce samedi et le sera encore ce dimanche 19 mai. 30 chats et une quarantaine de chiens sont présents. Ils ont été maltraités ou abandonnés et sont disponibles à l'adoption.

Chloé et Nathan et leur nouveau chien Menthos, un berger créole

Étalondes, France

La SPA (Société protectrice des animaux) ouvre ses refuges partout en France ce week-end. En Seine Maritime, celui d'Etalondes dans le nord du département près du Tréport était ouvert. L'occasion de découvrir la SPA et son action. Et pourquoi pas d'adopter ! Il le sera encore ce dimanche 19 mai de 10h30 à 17h30.

Promouvoir une adoption responsable

Ce week-end "portes ouvertes" est un moyen de faire connaitre l'association, le refuge et son action. Et surtout l'occasion de réaliser des adoptions. 30 chats et une quarantaine de chiens sont présents dans le refuge d'Etalondes. Les chiens ont entre 3 mois et 13 ans. Ils ont été maltraités, perdus ou abandonnés.

Pollux, jeune berger créole, est disponible à l'adoption © Radio France - Flavien Groyer

Isabelle Bovin est responsable du refuge SPA d'Etalondes. Elle prône une adoption responsable : "On adopte sur le long terme. On adopte un animal jusqu'à la fin de sa vie" explique-t-elle.

Et puis elle fait de la prévention auprès des futurs propriétaires : il faut faire garder son chien pendant les vacances, en pension ou l'emmener avec soi. C'est d'ailleurs pendant les vacances d'été que le nombre d'abandons est le plus important.

La responsable du refuge rappelle aussi des évidences : "Avoir un animal, c'est des soins et de la nourriture, cela peut parfois coûter cher".

Isablle Bovin est responsable du refuge SPA d'Etalondes. Elle prône une adoption responsable. Copier

Limbo et Tatam, deux jeunes chiens disponibles à l'adoption © Radio France - Flavien Groyer

A Etalondes, les chiens sont placés dans des cages mais sont très souvent dehors et peuvent se défouler dans des espaces prévus à cet effet.

Ce chien disponible à l'adoption peut se défouler dans un enclos plus grand © Radio France - Flavien Groyer

Menthos a trouvé sa famille

ll y a un peu plus d'une semaine, Vincent, Cédrine et leurs enfants ont perdu leur chienne Lina d'une maladie. Un vide s'est rapidement créée à la maison. L'émotion est encore vive car faisait partie intégrante de la famille

Pour nous un chien c'est un compagnon, on veut passer des bons moments, faire des balades etc... - Cédrine et Vincent

La famille est donc venue adopter leur nouveau chien mais la décision n'est pas simple. Il faut choisir entre deux bergers créoles, des chiens errants venants tout droit de Guadeloupe. Aux premiers regards c'est le coup de foudre : la famille choisi Menthos et sa robe dorée.

Vincent et son nouveau chien Menthos © Radio France - Flavien Groyer

Le jeune chien saute partout, lèche et cherche les câlins. Chloé, la fille de Cédrine et Vincent est sous le charme : "Il est énergique, beau et trop mimi. En plus il est différent de l'autre chien, ça nous fera moins de mal."

Et bonne nouvelle, la famille peut emmener Menthos dès ce samedi :"On va pouvoir repartir sur de bonnes bases" confie Cédrine et sa fille continue : "Je suis contente, ça me manquait de ne pas avoir de petit chien".

Vincent et Cédrine expliquent l'importance de la présence d'un chien dans leur foyer Copier

La famille aura déboursé 250€ tous soins compris (vaccins, castration) pour ramener Menthos à la maison.