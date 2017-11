Le Berry a désormais son jeu des sept familles et son jeu de l'Oie

C'est l'un des succès de l'été en Berry ! En mai dernier, les éditions Geste lançaient sur le marché un jeu de l'oie berrichon et un jeu des 7 familles berrichon. Quatre mois plus tard, les objectifs de vente sont largement atteints.

Le jeu des 7 familles a repris six thématiques. Pas de surprise, on y retrouve le patrimoine avec des sites remarquables comme le château de Valençay. Il y a aussi les personnages célèbres comme Jacques Coeur, les traditions avec les coiffes berrichonnes, mais aussi la gastronomie avec des recettes à base de fromage de chèvre notamment. "Toute la difficulté explique Romain Nodain, directeur éditorial, ce fut de bien illustrer ces thématiques de manière assez réaliste sans oublier que ces jeux s'adressent avant tout aux enfants."

Le jeu de l'Oie consacré au Berry, met à l'honneur la cathédrale St-Etienne de Bourges sur son couvercle © Radio France - Geste Editions

Le jeu de l'oie vous emmène du Château Raoul (qui a donné son nom à la ville de Châteauroux) à la cathédrale de Bourges en passant par des sites emblématiques comme St-Benoit-du-Sault ou les étangs de la Brenne. La case Grand Noir du Berry (l'âne emblématique de Berry) vous fera par exemple avancer plus vite alors que certaines recettes vous feront passer votre tour, puisqu'il faut prendre le temps de les déguster. Des jeux qui ont rencontré leurs publics cet été : "On a tiré ces jeux à 2.000 exemplaires, on a déjà vendu plus de la moitié, c'est très bien !" se félicite Romain Nodain. Des petits cadeaux, ou souvenirs originaux qui contribuent à ancrer l'image du Berry. Beaucoup de ces jeux trouvent notamment preneurs dans les offices de tourisme.