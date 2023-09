Le Bic 4 couleurs, la petite histoire de son succès

"Changer de couleur d’encre sans changer de stylo." Avec ce slogan, est lancé en 1969, le Bic 4 couleurs. Dernière innovation de l'entreprise française Bic, son PDG, Marcel Bich dit "le baron Bich", souhaite connaître le même succès qu'avec le Cristal, un modèle de stylo-bille qui s'est vendu à 100 milliards d'exemplaires, entre 1950 et aujourd'hui.

ⓘ Publicité

Jetable et bon marché

Finis les plumes, les encriers et autres buvards. Le stylo-bille est une véritable révolution. Tout comme le Cristal, le 4 couleurs est abordable et se jette quand le tube de cartouche d'encre est vide. Mais saviez-vous que depuis 1969, sa production ne se fait que dans l'usine historique de Bic ? Elle se trouve à Montévrain, en Seine-et-Marne.

À ce jour, un million de Bic 4 couleurs sont produits par semaine !

Des Bic 4 couleurs dans un supermarché © AFP

C'est quoi cette petite boule ?

Depuis plus de 50 ans, son corps tout rond et bicolore a trouvé sa place dans les trousses des écoliers et au travail.

Mais à quoi peut bien servir cette petite boule au sommet de ce stylo ? La réponse est toute simple. Elle permettait de composer les numéros sur les anciens téléphones fixes à cadran rotatif. Aujourd'hui, les téléphones ont changé, mais la petite boule est restée.

À écouter Le Bic

Un accessoire de luxe

Aujourd'hui en France, un Bic 4 couleurs se vend aux alentours de deux euros. Objet devenu culte, une marque joaillerie, la Maison Tournaire , s'est associée à l'artiste Richard Orlinski pour créer une collection unique. Le modèle or et diamants est vendu pour la modique somme de... 24 000 €.

La collection or et diamants de la maison de joaillerie Tournaire - Joaillerie Tournaire

Un objet culte

On les appelle les stylobiliaphiles. Toujours à la recherche de modèles rares et d'éditions limitées, ces passionnés collectionnent les stylos Bic 4 couleurs. Ils sont nombreux en France et Maxime Thomas, un habitant de Jarny, en Meurthe-et-Moselle, en possède 1910.

Maxime Thomas et sa collection de Bic 4 couleurs - Maxime Thomas

Le Bic 4 couleurs est souvent copié, mais jamais égalé. Depuis plus de 50 ans, les générations d'écoliers se succèdent et ils ont tous dans leur trousse ce petit stylo-bille haut en couleur.