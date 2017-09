Le Biot : le conseil municipal met un terme à la polémique sur les cloches des vaches

Le conseil municipal du Biot a tranché. Pas question d'enlever les cloches des vaches, malgré la pétition de douze propriétaires de résidences secondaires excédés par le bruit. La fin d'une polémique qui a résonné bien au-delà des frontières du petit village haut-savoyard.

Le conseil municipal du petit village du Biot met un terme à la polémique sur les cloches des vaches. Réunis jeudi soir, les onze élus de la commune ont décidé de ne pas donner suite à la pétition lancée par 12 propriétaires de résidences secondaires au col du Corbier, presque exclusivement des britanniques, excédés par le bruit des sonnailles accrochées aux cous des bêtes de l'alpage voisin de leurs chalets.

Le conseil municipal du Biot a mis un terme jeudi soir à la polémique sur les cloches des vaches © Radio France - Nicolas Peronnet

La polémique a enflammé les réseaux sociaux et résonné dans la France entière, même bien au delà. Sur internet, une pétition signée jusqu'en Australie et au Canada, a recueilli plus de 110.000 signatures. Vendredi dernier, 400 personnes avaient même manifesté en pleine nuit au col au nom du respect du patrimoine local.

400 personnes en pleine nuit en faveur des cloches des vaches, au col du Corbier © Maxppp - Grégory Yetchmeniza

Le maire Henri-Victor Tournier, qui a reçu prés de 2.000 mails de soutien, a fait adopter une délibération de soutien à l'éleveur ainsi qu'un vœu pour le respect des traditions locales : "Qu'on arrête une fois pour toutes cette polémique. On va garder nos cloches. Par ce vœu du conseil municipal, on ne fait que conserver nos traditions".

Le maire du Biot a reçu prés de 2.000 mails de soutien. © Radio France - Nicolas Peronnet

Les propriétaires à l'origine de la pétition, invités à s'exprimer devant le conseil, ont préféré décliner l'invitation. Les élus ont tout de même fait un geste, promettant de déplacer l'abreuvoir pour limiter le déplacement des vaches, et le bruit qui va avec.