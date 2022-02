Le blockhaus du Mans rouvre ce samedi avec un nouveau réaménagement

Tony Chisserez, le président de l’association AOK7, qui gère l'entretien du site court un peu partout à quelques jours de la réouverture du site. Depuis le début de la crise sanitaire, l'association a récupéré de nombreux objets.

Tour d'horizon de ce lieu hors du commun

Le blockhaus du Mans rouvre ce samedi. Le site de 123 m2 sera accessible tous les samedis uniquement sur réservation. Il devrait rouvrir seulement en avril mais face à la forte demande les membres de l'association AOK7 ont avancé la date.

Alors, visiter un blockhaus, on pourrait se dire que c'est uniquement du béton avec des portes blindées. En fait, le bâtiment a de multiples trésors à découvrir. C'est dans ce lieu que tous les ordres de la contre-offensive allemande ont été donnés. Un site de 123 m2 qui pouvait accueillir une dizaine de militaires dans lequel on peut encore voir la salle des transmission, le bureau des officiers ou encore les cabinets de toilettes et le dressing des militaires allemands. En fait, dès que l'on pénètre à l'intérieur, on s'aperçoit que beaucoup de choses sont restés en état. Tout le câblage électrique fonctionne, les téléphones et les radios sont encore branchés et on retrouve aussi des cartes d'époque.

On a même eu la chance de retrouver la chaudière bois charbon d'origine

souligne Tony Chisserez, le président de l’association AOK7, qui gère l'entretien du site. L'appareil vient tout juste d'être réinstaller par les bénévoles de l'association. En revanche, elle ne fonctionnera pas car elle est légèrement fendue.

La chaudière d'origine du blockhaus du Mans © Radio France - Christelle Caillot

De nombreux objets de la seconde guerre mondiale au Mans

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux sarthois ont fait des dons de nombreux objets militaires liés à la seconde guerre mondiale au Mans à l'association. AOK7 compte plus de 4.000 objets dans son stock. Tous ne peuvent être exposés, mais les visiteurs pourront voir cette année, de nouveaux vêtements d'officiers, et cette fameuse chaudière. C'est aussi l'occasion de découvrir pour la jeune génération des téléphones fixes à cadran, des machines à écrire et d'entendre le son d'un poste de radio aussi gros qu'un four micro-ondes !

Un poste de radio d'époque © Radio France - Christelle Caillot

Le bureau d'un officier allemand dans le blockhaus du Mans © Radio France - Christelle Caillot

Les visiteurs peuvent également découvrir un film sur la libération du Mans.

Pour réserver la visite :

Le blockhaus accueille des groupes de 10 personnes maximum pour les visites tous les samedis.

Tarifs : 5 € pour les adultes et 2 € pour les moins de 12 ans.

Réservation obligatoire au 02 43 16 37 22.