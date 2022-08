Le boom du sport en plein air dans les Alpes-Maritimes

Depuis le Covid et les différents confinements de plus en plus de coachs sportifs proposent des cours en plein air. Dans les Alpes-Maritimes la météo s'y prête parfaitement, et ces cours en plein air explosent.

Vous les voyez peut-être s'entraîner dans les parcs ou au bord de la mer à Cannes, Antibes, Menton et Nice. Des groupes de sportifs accompagnés d'un ou plusieurs coachs qui font des exercices en plein air et souvent en musique.

Reportage lors d'un cours en plein air à Nice Copier

J'ai eu cette idée de cours en plein air après le deuxième confinement" Justin Serigba, coach à Nice

Depuis le Covid et la fermeture des salles de sports pendant plusieurs mois, faire de l'exercice en plein air est devenu tendance. A Nice, il existe une quinzaine de coachs qui proposent des cours collectifs cardio-training en plein air comme Justin Serigba. Il propose cinq à six cours par semaine avec à chaque fois 10 à 15 participants. " Nous allons soit au bord de la mer, soit aux Jardins Albert 1er ou dans les allées de la coulée verte, les participants adorent être en plein air, on respire et ça motive, et parfois ça motive même les passants à reprendre le sport" explique t-il avant d'ajouter" En plus je ramène tout le matériel nécessaire, mon concept c'est vraiment la salle de sports à l'extérieur, j'ai même un rameur!".

Justin Serigba, coach à Nice en pleine séance © Radio France - Mélodie Viallet

Justin Serigba propose des cours en plein air à Nice Copier

Et ça plait aux participants, Virginie vient trois fois par semaine :" Après le Covid ça a été important pour moi en plus nous sommes dans une région qui offre cette possibilité de cours en plein air toute l'année, c'est vraiment génial".