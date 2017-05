Le boulanger de Pommard embauche 18 apprentis d'un coup!

Frédéric Jovin, le boulanger de Pommard a reçu le soutien de 18 petits mitrons ce lundi, 18 élèves de l'école maternelle de la commune "embauchés", l'espace d'une matinée pour faire du pain et des viennoiseries!

C'est la deuxième année que Frédéric et sa femme Caroline -eux mêmes parents d'une petite fille scolarisée en maternelle à Pommard- ouvrent les portes de leur fournil à leurs petits voisins. L'école est en effet située juste à côté de la boulangerie du couple. Une opération organisée dans le cadre de "la fête du pain" du syndicat de la boulangerie. Par l'intermédiaire des enfants, le syndicat de la boulangerie veut continuer de valoriser ces métiers, alors que les boulangeries restent en 2017, les "commerces de détail de proximité les plus fréquentés" de France.

Frédéric Jovin le boulanger aux côtés d'Hélène Jolly, l'institutrice de l'école maternelle de Pommard © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce lundi matin les enfants ont commencé par faire des viennoiseries, la pâte était déjà préparée, ce qui leur a permis de pouvoir goûter leurs productions quasiment immédiatement, après un tout petit temps de cuisson. Ensuite les enfants ont pu réaliser une petite boule de pain. Le boulanger leur a fait rajouter du fromage, des figues, des noisettes. La pâte devait ensuite lever, cuire au four... Les petits pains seront goûtés ce mardi matin en classe.

Les petits sont très gourmands, ça vous étonne? © Radio France - Thomas Nougaillon

Hélène Jolly, est enseignante depuis 12 ans à l'école maternelle de Pommard. "On recherche toujours en maternelle des activités qui soient en lien avec le réel donc, là, c'est formidable d'avoir un papa et une maman boulangers, les enfants peuvent voir ce qu'est le métier et surtout ils peuvent manipuler, toucher et voir comment on fait le pain pour de vrai!" Concours de dessins, accueil des enfants des écoles comme à Pommard... Dans le département ce sont une cinquantaine d'opérations similaires qui sont organisées auprès de l'une des 300 boulangeries côtes d'oriennes.

"C'est bon, c'est moi qui l'ai fait!" semblent dire ces jeunes enfants! © Radio France - Thomas Nougaillon

Sacha et ses copains, copines devant le four du boulanger © Radio France - Thomas Nougaillon

Avec en moyenne 4 salariés par entreprise, on estime que ce sont plus de 1 000 salariés qui sont employés dans ce secteur dans le département de Côte-d'Or. Pour info dans les années 50 il y avait près de 700 boulangeries dans le département. Si l'arrivée des grandes surfaces a fait disparaître une partie d'entre elles, aujourd'hui la chute serait enrayée. Et on observerait même une petite reprise selon la Chambre de métiers et de l'artisanat.

Chocolatines, croissants, petits pains les enfants de Pommard ont été efficaces! © Radio France - Thomas Nougaillon