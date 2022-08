PHOTOS - Le boviduc de Chaudeyrac en Lozère va être entièrement reconstruit

Le boviduc de la Taverne a été construit il y a une quarantaine d'années à Chaudeyrac (Lozère) sous la RN 88, le principal axe routier entre Le Puy-en-Velay et Mende avec un trafic de 5700 véhicules/jour. Il n’existe pas d’itinéraire de substitution pour les poids lourds. L'ouvrage en béton armé menaçait de s'effondrer à cause des infiltrations d'eau. Il va être entièrement reconstruit et agrandi. "Il y a cinq ou six exploitations importantes qui l'utilisent pour le transfert des animaux d'un côté à l'autre de la nationale" explique le maire Serge Romieu. Mais beaucoup d'autres usagers l'utilisent aujourd'hui : les promeneurs, les VTTistes." "Actuellement haut de deux mètres, ce qui était un peu juste pour les cyclistes, il va être réhaussé de 50 centimètres annonce Laure Deroo, directrice des services de cabinet du préfet du Gard.

Un chantier de deux mois

Les travaux vont démarrer le 5 septembre. Ils s'achèveront fin octobre. La RN 88 étant coupée pendant la durée du chantier, une déviation sera mise en place avec une circulation alternée. Coût des travaux : 300.000 euros entièrement financés par l'Etat.

Une déviation sera mise en place le temps des travaux - Préfecture de la Lozère