Un jeune Ardéchois gagne la coupe de France de burger

Le jeune Ardéchois Anthony Verset a remporté hier lundi la finale de la coupe de France de burger à Paris avec son burger baptisé le Chaillet. Avec ses six heures de cuisson pour la viande et un pain aromatisé au cornas, le burger ardéchois a conquis les papilles du jury.

Ardèche, France

A 20 ans, Anthony Verset, commis de cuisine au restaurant "La Ruche" à Saint-Péray (Ardèche), a remporté hier lundi à paris la coupe de France de burger 2019. Le jeune Ardéchois était le benjamin de cette 4e édition qui comptait 25 candidats.

Pain au cornas et porc braisé

Anthony qui vit a Cornas chez ses parents et est passionné de street food à mis un an un an pour trouver la recette de son Chaillet : "_une huile fumée au foin pour la campagne, un jus de braisage de la viande pour accompagner des produits phares comme la châtaigne, l'épinard, le porc et le pain est coloré avec le vin de mon père_."

"Ce burger est un hommage à ma famille et à mon village." - Anthony Verset

Le Chaillet, le burger 100 pour 100 ardéchois vainqueur de la coupe de France 2019 - Régis Grman

Un hommage à ma famille

Après la finale, Anthony Verset a expliqué : « Ce burger est un hommage à ma famille et à mon village. Je suis fils de vigneron et j’ai voulu m’inspirer du vin rouge de mon père pour colorer mon pain. La structure du burger rappelle celle du chaillet, ces terrasses où l’on plante la vigne sur les côteaux des Côtes-du-Rhône. Ma sauce vient du nom de mon village. Elle allie goût fumé et jus de braisage de la poitrine de porc et parfume le steak fondant ».

Ce burger sera à déguster dès le moi de Mai prochain au restaurant l'Auberge de Crussol de Saint-Péray où Anthony va travailler.