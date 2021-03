Le buste en argile retrouvé dans le fleuve Hérault à Agde ne date pas de l' Antiquité

C'est le site d'info locale Hérault Tribune qui a relaté la découverte par un Agathois mardi 16 mars d'un buste en argile d'une femme dans le fleuve Hérault près de l'ancienne école de musique à Agde. Il était coincé sous une dalle de béton, rendu visible par le niveau assez bas de l' Hérault.

Au regard du passé antique de la ville, on s'est pris à rêver qu'il s'agissait d'une oeuvre datant de cette époque.

Le buste a été apporté au musée de l' Ephèbe pour être daté et les espoirs ont vite été éteints.

Ce buste ne date pas de l'Antiquité, il remonte au maximum aux années 1950 . Il a visiblement été modelé par un amateur, la statue présente des brisures qui font passer à des accidents de cuisson et il a du coup été jeté dans l'Hérault." Bertrand Ducourau, le directeur et conservateur des musées d'Agde.

Le directeur des musées d'Agde en profite pour rappeler à tous ceux qui pensent avoir trouvé un objet qui pourrait avoir un intérêt archéologique qu'il ne faut pas le sortir soi même mais prévenir soit un musée soit un service archéologique pour que des archéologues interviennent.

" En archéologie, si on enlève un objet sans prêter attention au contexte et au lieu précis de la découverte, on perd toute une série d'informations qui historiquement peuvent être importantes." Bernard Ducourau