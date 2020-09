Le cadavre d'un petit dauphin retrouvé dans l'Orb

Des agents de l’Office Français de la Biodiversité ont découvert mercredi le cadavre d'un petit dauphin blanc et bleu dans le fleuve l'Orb sur la commune de Thézan-lès-Béziers au nord de Béziers. Il mesurait 80 centimètres. Les agents ont d'abord pensé à un canular : "les dauphins vivent en mer et remontent quasiment jamais dans les eaux douces et encore moins à plusieurs dizaines de kilomètres dans les fleuves après avoir franchi de nombreux seuils."

Le corps a été transporté au laboratoire d’analyses vétérinaires afin d’identifier les causes de sa mort. "Il n'a pas pu arriver à cet endroit par ses propres moyens" indique le service départemental de l’Office Français de la Biodiversité.