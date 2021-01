Le calendrier 2021 des pompiers de Limoges "met le feu" pour des photos jugées sexistes

En ce mois de janvier 2021, le traditionnel calendrier des pompiers de Limoges n'a pas reçu le même accueil qu'à l'accoutumée. A tel point que l'amicale des sapeurs-pompiers de Limoges a préféré présenter ses excuses par l'intermédiaire d'un communiqué de presse publié ce jeudi soir.

En cause, 4 photos jugées sexistes mettant en scène une jeune femme dans diverses situation au sein de la caserne ou en détresse : ici elle chevauche un sapeur-pompier pour lui applique un masque à oxygène, là elle se maquille dans les vestiaires devant un uniforme, ou bien elle pose jambes légèrement dénudées sur un paddle dans un bassin de l'Aquapolis de Limoges pendant que 4 sapeurs-pompiers se précipitent à son secours.

.

. - M. Bonnet

Manifestement, les clichés ont provoqué quelques critiques et remous auprès de l'Amicale des sapeur-pompiers de Limoges, et jusqu'au Conseil Départemental - qui gère le Service départemental d'incendie et de secours - ainsi qu'à la préfecture de la Haute-Vienne.

Dans son communiqué de presse, l'association des pompiers explique qu'elle réalise avoir "commis une erreur et une grande maladresse en termes de communication. Notre volonté première était de se démarquer [...] et nous avons voulu surfer sur une tendance actuelle en proposant un concept un peu 'sexy' ".

. - M. Bonnet

Les responsables de l'Amicale précisent ne pas avoir voulu donner une image négative ni dévalorisante des femmes, insistant sur le fait que de nombreuses femmes portent l'uniforme et "honorent nos rangs de sapeurs-pompiers".

Pour preuve supplémentaire, l'Amicale des sapeurs-pompiers indique qu'elle fera un don à une association locale de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes dans les prochains jours.

Dans les archives, on retrouve un précédent...

Si l'on remonte dans les archives du calendrier des pompiers de Limoges, l'Amicale n'en était pas à son premier coup atypique puisqu'en 2017, les pages du calendrier contenaient ceci :