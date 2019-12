Le calendrier osé des pompiers de Giromagny

Il ne reste plus que quelques jours avant de dire adieu à 2019 et bienvenue à 2020. Pour l'occasion, la caserne de Giromagny distribue un calendrier insolite. Après 6 mois de préparation, les pompiers proposent des photos parfois osées de leur quotidien.

Giromagny, France

Le bip est un petit boîtier qui ne quitte jamais les pompiers volontaires de Giromagny. Dès qu’il sonne, les soldats du feu doivent immédiatement se rendre à la caserne : « On va avoir sept minutes pour partir en intervention, sept minutes pour que le camion roule » explique le caporal Mickaël Staine.

Alors il n’est pas question de traîner et les pompiers doivent tout laisser en plan. Au fil des pages du calendrier 2020 se succèdent différentes situations que tout pompier volontaire a déjà vécues dans sa carrière, une quinzaine de photos où ce n’est pas le moment pour que le bip sonne.

« Avec les bandes d’amis, ça arrive très fréquemment. Chez le coiffeur, c’est arrivé. Au supermarché, c’est aussi arrivé à tout le monde » liste le caporal Staine. Le bip les suit même parfois dans des moments plus intimes : « Dans le lit, ça peut arriver aussi, quand on est avec sa conjointe ».

Le bip que les pompiers de Giromagny ne doivent jamais quitter lorsqu'ils sont d'astreinte © Radio France - William Gay Costa

Mais le clou du spectacle reste la page du mois de décembre: le caporal Faivre y est surpris par le bip alors qu'il est... au petit coin. « Je pense que ça arrive à beaucoup de pompiers car c’est notre petit moment de détente de la journée, affirme-t-il en riant, on voit aussi que j’ai plus de papier sur la photo. C’était pour pousser le truc un peu plus loin ».

La photo du mois de décembre - Amicale des pompiers de Giromagny

Un calendrier qui remporte un franc succès

Le calendrier comporte des photos osées. Certains habitants de Giromagny et des communes alentours ont été choqués. Pourtant, le calendrier s'est rarement aussi bien distribué. « Cette année, il y en a eu 2800 de commandés et nous allons peut-être être un petit peu juste » se félicite l'Adjudant Vonfelt qui préside l'amicale des pompiers de Giromagny.

Le calendrier sera distribué jusqu'au 15 décembre mais il restera à disposition devant la caserne avec une petite boîte pour faire un don.

Le calendrier complet: