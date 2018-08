Mélisey, France

L'ancienne caravane avec des extensions en bois prône au milieu du camping, c'est le point de ralliement au camping de la Bergereine à Mélisey. C'est l'accueil de campeurs, mais aussi le bar, le lieu où l'on joue aux cartes, où on discute et passe des moments en toute convivialité.

"Gégé", le patron du camping

"Gégé", le patron de camping la Bergereine à Mélisey © Radio France - Jean-François Fernandez

Gégé est un grand fan de Johnny et de Coluche. Comme Coluche a créé les restos du coeur, Gégé a voulu il y a 12 ans créer un camping du coeur. Il se souvient lorsqu'il était enfant, il ne partait pas en vacances. A la rentré scolaire, lorsque les enseignants demandaient aux élèves de raconter des vacances, par honte il en inventait.

Camping la Bergereine à Mélisey en Haute-Saône © Radio France - Jean-François Fernandez

5 Euros la nuit

L'objectif n'est pas de faire des bénéfices, mais d'offrir des vacances. Le prix est volontairement très bas : 5 euros par nuit et par personne. Et pour ceux qui n'ont pas de caravane ou de tente, le camping qui en possède quelques unes les mets gratuitement à disposition en fonction des disponibilités. Pour limiter les frais de fonctionnement, Gégé fait tout lui même, et les clients l'aident dans les menus travaux.

Thierry de Maubeuge vient régulièrment

Thierry de Maubeuge, avec son épouse © Radio France - Jean-François Fernandez

Thierry vient de Maubeuge, il est à la retraite, mais son épouse est toujours en activité. Depuis qu'il a découvert ce camping il y a 6 ans il n'arrive plus à s'en passer. Il a acheté une caravane qu'il laisse sur place à l'année et vient régulièrement. Son épouse le rejoint quand elle est en congés. Ici à Mélisey Thierry s'est fait des potes, et passe des journées agréables, en toute tranquilité.

Le camping le moins cher de France, mais le plus médiatique

Depuis que ce camping le moins cher de Franc e a ouvert, les médias nationaux ne cessent de venir faire des reportages. De nombreux clients qui viennent à la Bergereine ont entendu parler à la télé de ce camping, sont venus voir, et reviennent. sans débourser un seul centime, Gégé à une publicité sur toute la France pour son camping.