Le candidat aux législatives vend des graines de haricots pour financer sa campagne

C'est une idée plutôt originale. Pour financer sa campagne électorale, Philippe Assens candidat aux législatives dans les Pyrénées-Orientales vend des graines de haricots sur les marchés et dans les réunions publiques.

Philippe Assens vient d’avoir une idée assez originale pour financer sa campagne en vue des prochaines élections législatives dans la troisième circonscription des Pyrénées-Orientales.

Le candidat du mouvement La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a décidé de vendre des graines de haricots. Il propose ses graines sur les marchés ou bien lors des réunions publiques qu'il organise à travers la circonscription.

Philippe Assens propose ses graines aux habitants, comme ici à Baixas © Radio France - Sébastien Berriot

Philippe Assens espère que cette vente lui permettra de financer par exemple les affiches pour sa campagne. Il a besoin au total de 15 000 euros, une somme que son mouvement n'a pas les moyens de payer.

Le candidat a expliqué à France Bleu Roussillon que cette idée correspond à ses valeurs. "C’est en lien dit il avec la campagne de Jean-Luc Mélenchon qui souhaite inscrire dans la Constitution, la règle verte. Il ne faut prendre à la terre que ce qu’elle est capable de régénérer", explique Philippe Assens.

Le candidat se montre optimiste sur le résultat de cette vente. "Les gens trouvent cela sympathique", affirme-t-il. "Il y a même des personnes qui votent Marine Le Pen par exemple, qui me disent : 'C’est bien, on n’est pas d’accord avec vos idées, mais on vous soutient. On prend quelques graines".

"Merci pour cette idée qui nous fait un peu rêver dans un contexte politique d'une grande tristesse, réagit une électrice, je vais donner 10 euros, en plus c'est un financement qui est honnête"

Philippe Assens espère vendre les 300 sachets de graines d'haricots qu'il a commandés. Les acheteurs sont libres de donner la somme qu'ils souhaitent.