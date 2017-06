Le candidat Front National René Lioret envoie ses professions de foi par erreur en Côte-d'Or

Le candidat Front National éliminé au premier tour des législatives en Côte-d'Or a envoyé par erreur près de 40 000 profession de foi pour le second tour. Une erreur de timing cocasse.

C'est une erreur... de timing. René Lioret le candidat Front National (FN) éliminé au soir du premier tour dimanche dernier a fait parvenir aux électeurs sa profession de foi pour le deuxième tour ! En effet, il était persuadé que par le jeu des triangulaires il devait se qualifier pour le second tour. C'est ainsi que la semaine dernière, il avait fait parvenir 45 mille documents de propagande à la société Adrexo avant son élimination. Lundi matin il n'a pas pu stopper leur envoi aux électeurs de cette circonscription qui va de Gevrey-Chambertin à Arnay-Le-Duc en passant par Nuits-Saint-Georges et Beaune où les électeurs avaient le choix entre dix candidats.

Une réunion annulée à Beaune

Et pour compliquer un peu plus le tout, les deux candidats au second tour de cette élection ont prévu de donner une réunion publique ce jeudi soir à Beaune au sein du complexe de la porte Marie-de-Bourgogne, dans des salles différentes. Sur les documents de campagne indûment envoyés par René Lioret figure également une invitation pour une réunion ce jeudi soir au même endroit. L'ex candidat FN a prévu de s'y rendre jeudi soir pour renseigner les personnes qui se rendraient à cette réunion qui n'aura en fait pas lieu.

Au second tour, c'est Didier Paris candidat de La République en Marche (LREM) qui doit affronter le candidat Divers droite Hubert Poullot dimanche prochain.