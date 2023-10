Le Canopée, premier cargo à voiles commercial au monde, amarré à Bordeaux

Le Canopée n'a rien pour passer inaperçu, avec ses quatre mâts de 37 mètres de haut installés sur un cargo, le montage est complètement inédit ! Il devient même impressionnant quand les 363 mètres carrés de chaque voile rectangulaire sont déployés. Autant vous dire qu'il sera immanquable sur la Garonne ! Ce Cargo hybride de 121 mètres de long pour 22 de large est avant tout une véritable prouesse technologique, conçu sur mesure pour transporter les lanceurs d'Ariane 6, il doit permettre de réduire drastiquement les coûts du groupe européen et son empreinte carbone. Il naviguera à 30km/h de moyenne entre les différents sites d'ArianeGroup : Brême, Rotterdam, Le Havre et bien sûr Bordeaux. Il faudra ensuite 28 jours pour rejoindre la Guyane et Kourou depuis la capitale girondine avec au total une dizaine de voyages prévu par an. Tout ça, pour une économie de 15% de carburant sur chaque trajet grâce aux fameuses voiles de ce cargo. Il fait escale dans notre ville pour son baptême puisque près de 40% des effectifs d'ArianeGroup travaillent en Gironde, le baptême est prévu jeudi en fin de matinée.

