Le cantine risque de fermer à cause du Covid : à Pont-Réan, le maire et ses adjoints font le service

A Pont-Réan (Ille-et-Vilaine), dans le groupe scolaire Marcel Greff, l'un des établissements de la commune, 17 des 30 membres du personnel municipal sont absents à cause du Covid. La cantine risquait de ne plus fonctionner alors à la mairie on s'est pris en main pour la faire tourner.

Quand un maire mobilise son personnel et ses élus pour faire face à la cinquième vague du Covid-19. Ca se passe à Guichen-Pont-Réan en Ille-et-Vilaine. Dans le groupe scolaire Marcel Greff de Pont-Réan, l'un des établissements de la commune, 17 des 30 membres du personnel municipal sont absents, positifs ou cas contacts. Ils s'occupaient de la restauration, de l'accueil ou de l'encadrement des enfants comme ATSEM. En raison de cette situation tendue, la cantine risquait de ne plus fonctionner alors à la mairie on s'est pris en main pour la faire tourner. "Les parents sont déjà dans des difficultés de garde d'enfants" explique le maire Dominique Delamarre "avec la directrice générale des services, des adjoints, on s'est dit, on y va. On va donner un coup de main entre 12h et 14h pour maintenir le service. On est là pour répondre aux besoins".

Mobilisation générale

Le maire Dominique Delamarre se retrouve donc charger de la surveillance des élèves. L'adjointe à la petite enfance Anne Gadby a revêtu la blouse blanche et la charlotte pour servir les enfants. Patrice Provost est directeur du pôle enfance éducation, mais cette fois-ci il porte la tunique. Entre les tables des enfants, dans un brouhaha sympathique, Jean Lemoine veille tranquillement. Une première pour cet adjoint aux travaux et à la sécurité.

La fin de semaine n'est pas terminée. Je pense qu'on va avoir une semaine prochaine encore compliquée avant les vacances scolaires. Pour nous municipalité, c'est compliqué -Dominique Delamarre