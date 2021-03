Le blocage du cargo Ever Given dans le canal de Suez a beaucoup amusé les internautes depuis une semaine. Cette mésaventure a même donné lieu à la création d'un site internet permettant de bloquer virtuellement le cargo un peu partout sur la planète...et ça a forcément donné des idées aux Bretons !

Le cargo Ever Given bloqué en Bretagne ? Les internautes s'amusent avec des montages

Grâce à Internet, il est possible de positionner le porte-conteneur n'importe où sur le globe.

C'est la fin d'un long feuilleton. Ce lundi 29 mars, le cargo Ever Given bloqué depuis près d'une semaine dans le canal de Suez a commencé à bouger ce qui va permettre aux 400 autres navires bloqués de reprendre leur route. Cette mésaventure qui va coûter plusieurs milliards de dollars a pourtant amusé les internautes.

Un Américain a même développé un site pour bloquer virtuellement l'Ever Given n'importe où sur la planète. Quelques heures après son lancement, les détournements ont foisonné sur Internet et les Bretons ont eux aussi joué le jeu. Sur la Vilaine, dans le Golfe du Morbihan ou sur la Rance, plusieurs montages ont été réalisés, et c'est assez drôle !

Vous aussi, amusez-vous en vous rendant sur le site dédié.