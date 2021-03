EN IMAGES - Et si le cargo Ever Given était coincé à Nantes ?

Bloqué dans le canal de Suez depuis six jours, le porte-conteneurs Ever Given a bougé ce lundi 29 mars, mais n'est pas encore sorti d'affaire. Cette mésaventure a donné l'idée à un Américain de développer un site web pour positionner le bateau n'importe où sur la planète, et notamment à Nantes !