Le carnaval d'Hossegor sans confettis

Soorts-Hossegor, France

Ce sera ce samedi un carnaval pas tout à fait comme les autres au point de l'avoir rebaptisé le "Carna'Vert". Ainsi, lors du traditionnel goûter, il n'y aura aucun emballage plastique pour limiter les déchets. Pas de gobelets non plus, pas de bonbons avec emballage. Plus audacieux encore : il n'y aura pas de confettis lors de ce carnaval. La mairie a travaillé la question depuis des semaines avec les enfants pour leur expliquer pourquoi il n'y aura pas de confettis.

On peut faire la fête sans confettis

"Le problème des confettis, c'est que c'est très difficile à nettoyer" raconte Catherine Montaut, l'élue déléguée aux affaires scolaires à Hossegor. Catherine Montaut rajoute que ce travail d'explication a marqué les enfants et que par la suite, ils sauront expliquer aux gens qui s'étonneront de l'absence de confettis lors d'un carnaval. "On peut faire la fête, on n'a pas besoin de confettis, on peut faire autrement".

Le défilé du carnaval d'Hossegor se déroule ce samedi de 15h à 16h30 dans les rues du centre-ville.