Le Carré VIP du Stade Brestois transformé en cantine pour des lycéens

Les élèves du lycée privé Charles-de-Foucauld ont la chance de déjeuner tous les jours dans un salon spacieux et cosy du stade Francis-Le Blé. La mairie de Brest et le Stade Brestois 29 ont accepté de mettre le Carré VIP à disposition pour aider l'établissement à limiter l'affluence à la cantine.

"C'est la classe !" s'exclame Antoine, élève de Terminale. Depuis le 9 novembre, 600 jeunes prennent leurs repas du midi dans un vaste salon VIP du stade Francis-Le Blé, qui jouxte leur lycée Charles-de-Foucauld. Moquette grise, lumière tamisée, décoration soignée : "ça change du self, c'est impressionnant" estime Kevin, qui n'est pourtant pas un adepte de football. "C'est plus prestigieux, c'est mieux que le self" tranche Pierre-Antoine.

Renvoi d'ascenseur

Gabin trouve que "ça fait un peu bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude de manger dans ces endroits-là. Moi, c'est la première fois que je viens dans le Carré VIP, c'est très très sympa. Les distances sont mieux respectées alors qu'avant on était tous agglutinés." C'est justement pour désengorger la cantine, fréquentée par 1.100 élèves chaque midi, qu'un accord a été trouvé avec la ville et le club, dont les rencontres se déroulent à huis clos depuis le reconfinement le 30 octobre. Un renvoi d'ascenseur en quelque sorte, car l'établissement prête ses emprises depuis des dizaines années les soirs de match (poste médical avancé, régie, parkings...).

Pendant que les lycéens de Charles-de-Foucauld pourront se restaurer au stade au moins jusqu'à la fin de l'année, le self habituel est lui réservé aux collégiens. "La restauration est un temps sensible sur le plan sanitaire, donc ça permet à nos collégiens et lycéens de manger en respectant les gestes barrières" explique le directeur du groupe scolaire de l'Estran Ronan Walter. Effectivement les élèves sont bien espacés : pas plus de 4 par table. Ils ont le choix entre une restauration chaude produite sur place et un service de cafétéria sandwicherie. Comme le souligne malicieusement un élève, "le menu n'est pas VIP, dommage mais bon... c'est bien quand même !"