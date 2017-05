Le carrousel fait son grand retour sur la place de la Comédie à Montpellier

Le carrousel revient sur la place de la Comédie à Montpellier ce samedi. Le fameux manège installé au cœur de la ville depuis 1889 avait été déplacé sur la place Laissac en décembre dernier après la destruction des halles.

Après 6 mois d'absence, le carrousel fait son grand "come back" place de la Comédie à Montpellier. Le manège avait déménagé en décembre dernier sur la place Laissac juste après la démolition des halles. Le but était d'apporter un peu animation au quartier en attendant que de nouvelles halles y soient construites.

Place de la Comédie, les habitués sont heureux de retrouver le carrousel : "Quand on attend le tram quelques fois on peut faire un petit tour avec les enfants".

"Beaucoup d'avantages sur la Comédie"

Un retour pour des raisons économiques

Le manège ne sera resté que six mois sur la place Laissac. Pour cause : jusqu'à 100 euros de perte par jour pour les forains. "Financièrement c'était l'horreur sur la place Laissac" reconnaît James Dragonne. Les gérants du manège ont donc demandé de revenir place de la Comédie. Le maire de Montpellier a donné son accord.

"On a accéléré un peu le planning parce que financièrement c'était l'horreur place Laisac" - James Dragonne

Cette décision ne plait pas à tout le monde et certains riverains de la Comédie se sont plaints du retour du manège qui leur cache la vue et qui en plus attirerait des SDF et leurs chiens. Certains riverains le verraient plutôt sur l’esplanade Charles-de-Gaulle.