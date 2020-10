Le célèbre footballeur argentin Omar da Fonseca en dédicace à Laval le 15 octobre

C'est une voix célèbre de la télévision que l'on entendra en Mayenne le jeudi 15 octobre. Une voix singulière et enflammée, parmi celles des nombreux consultants et anciens joueurs qui commentent du football. Omar Da Fonseca viendra dédicacer son livre intitulé "Gracias a la vida" (merci à la vie) à la FNAC dans le centre ville (17h). Juste avant, l'ancien attaquant, double-vainqueur du championnat de France avec Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, rendra visite à la chocolaterie Le Derf, rue du Général de Gaulle.

À 60 ans, Omar Da Fonseca signe son autobiographie dans laquelle il raconte son enfance en Argentine à Buenos Aires, sa carrière de footballeur. Il est question aussi de Maradonna et de Pablo Escobar !

Dans les studios de France Bleu Mayenne

Avant d'assister au match de National entre le Stade Lavallois et Boulogne-sur-Mer à Le Basser, Omar Da Fonseca, consultant Bein Sport viendra dans l'avant-match de France Bleu Mayenne à 19h !