Pas-de-Calais, France

Benjamin ne laisse rien au hasard pour pousser au maximum sa ressemblance avec l'inoubliable comédien et chanteur: un béret vissé sur la tête, un pantalon trop court qui laisse deviner ses chaussettes et un gilet bien ajusté sur sa chemise blanche, on croirait presque voir Bourvil enfant! "J'adore ses mimiques et la façon qu'il avait de faire rire les gens". Le Ch'ti Bourvil se produit à l'occasion de repas dansants, de dîners d'anciens ou dans les EHPAD de la région et même au-delà, il va jusqu'en Belgique et dans les Ardennes.

La chanson qu'on me réclame le plus souvent c'est "A Dada"

Il connaît par coeur le répertoire de Bourvil et a même trouvé un auteur qui lui compose désormais ses propres chansons mais toujours dans le même esprit, des chansons parfois tendres et sensibles, et d'autres plus drôles. Benjamin ne sait pas combien de temps il va pouvoir ainsi se produire sur scène, "pour l'instant c'est vraiment pour le plaisir", mais si tout doit s'arrêter un jour l'ado a déjà prévu sa reconversion: il va intégrer un lycée professionnel pour préparer un bac électro-technique. "J'aimerais réparer les manèges à sensation des grands parcs d'attraction"!