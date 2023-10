Le champion de France des fleuristes est dans le Val de Marne !

La Finale Nationale de la Coupe de France des Fleuristes est organisée chaque année. Elle est mise en œuvre depuis 1970 par la Fédération Française des Artisans Fleuristes en collaboration avec l'Association Nationale pour les Festivités Florales (ANFF). Après une 50ème édition anniversaire qui s'est déroulée à Hyères en 2022, la Coupe de France revient cette année au salon NOVAFLEUR, à Tours.

ⓘ Publicité

Un gagnant Francilien !

La compétition a réuni 9 candidats de haut niveau, des artisans fleuristes venus de toute la France, qui se sont affrontés dans 5 épreuves réparties sur plusieurs jours. Ils devaient faire preuve de créativité et de technicité mais également d’ingéniosité et d’endurance pour convaincre le jury.

loading

Après 3 journées, 5 épreuves et plus de 15H de compétition et des créations florales spectaculaires, le jury présidé par Charline Pritscaloff (Meilleur Ouvrier de France et fleuriste à Orléans) a sacré William Sottile, 36 ans, fleuriste à la boutique Bruno Sbrizzi à Alfortville, champion de France des Fleuristes.

William qui en plus d'être fleuriste est également professeur 2 jours par semaine à l'école nationale des fleuristes de Paris.

loading

Retrouvez William Sottile dans la boutique "Bruno Sbrizzi" au 175 Bis Rue Etienne Dolet à Alfortville.