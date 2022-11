L'athlète lorrain Théo Curin veut être le premier nageur paralympique à finir la légendaire Santa Fe-Coronda

Les connaisseurs évoquent un marathon aquatique "hors normes" chaque année en Argentine, 57 km en eau libre à Santa Fe dans la rivière Coronda. Et c'est ce nouveau défi que se lance ce dimanche 13 novembre l'athlète handisport originaire de Lunéville, Théo Curin .

Sur ses réseaux sociaux, le jeune sportif publie une vidéo dans laquelle, il confie son envie folle, "un défi fou" de s'aligner au départ de cette course "légendaire, très connue en Argentine, une sorte de Marathon de New York pour les nageurs, suivie par des centaines de milliers de spectateurs".

Pour devenir "le premier athlète paralympique à terminer la course"

Théo Curin ajoute s'être entrainé pendant un an pour devenir "le premier athlète paralympique à terminer cette course, qui le fait rêver" depuis qu'il est compétiteur_. "On n'est pas seul dans la rivière",_ plaisante-t-il devant ses internautes_, "on nage avec des crocodiles, piranhas et méduses ! "_

Le champion invite chacun à le rejoindre sur ses réseaux sociaux pour le soutenir et suivre ses exploits

Le Lunévillois amputé des quatre membres après une méningite contracté à l'âge de 6 ans, a réussi l'an passé déjà un bel exploit, traverser le lac Titicaca entre Bolivie et Pérou, à la nage, en autonomie avec les nageurs Malia Metella et Mathieu Witvoet, après 11 jours et 122 kilomètres à la nage.

Théo Curin a à son palmarès encore une participation aux Jeux paralympiques en 2016, alors qu'il était âgé de 16 ans, puis double vice- champion du monde en 2017, médaillé de bronze en 200m nage livre aux championnats du monde à Londres en 2019.