Le champion mayennais François Pervis part à la conquête d'un nouveau record du monde

En septembre prochain, sur une longue ligne droite du Nevada (États-Unis), le Mayennais François Pervis va tenter de battre le record du monde de vitesse à bord d'un vélo couché. Record à battre, 144 km/h ! Explications.

François Pervis, votre carrière a beau être terminée, vous continuez de vous lancer des défis et vous êtes aussi un homme de records. Vous préparez donc une nouvelle tentative de record du monde de vitesse ?

Oui, c'est ça. Je m'arrête jamais ! Donc là, je prépare en secret, depuis presque trois ans, une tentative de record du monde de vitesse en vélo couché caréné. L'engin ressemble à une goutte d'eau, comme une fusée Je suis dedans et je pédale. C'est uniquement de la force humaine et pour battre le record du monde, il faut faire mieux que 144 km/h.

Comment se déroule la tentative de record ?

Plusieurs équipes venues du monde entier se rencontre. Ce sont souvent des universités, de futurs ingénieurs. Moi, je travaille avec l'Université d'Annecy. Il y a une ligne droite dans le désert du Nevada, aux États-Unis, une route de huit kilomètres de long, avec un bel enrobé tout plat. C'est à 1400 mètres d'altitude, donc ça aide aussi à aller à vite et à battre des records. On a donc huit kilomètres pour se lancer. Et en fait, on mesure le temps sur les 200 derniers mètres, ce qui donne une vitesse moyenne atteinte. Donc, j'ai huit kilomètres pour me lancer et pour atteindre ma vitesse maximale dans les 200 derniers mètres. En gros, cela représente quatre minutes d'effort.

C'est donc plus long que vos efforts habituels sur piste, où c'est rarement plus d'une minute ?

Oui, c'est différent comme effort du sprint sur piste. Cela se rapproche plus de la poursuite. Par exemple, un coureur comme Filippo Ganna est champion de monde de poursuite mais aussi champion du monde contre-la-montre. Il fait des courses sur route toute l'année. C'est la raison pour laquelle je me suis mis aussi à faire des entraînements et des courses sur route afin de 'prendre du coffre' et améliorer la résistance sur un effort de quatre minutes. Et puis ensuite, quand je vais approcher de l'objectif, je vais voir une préparation très spécifique avec des intensités sur quatre minutes. Voilà, c'est mon nouveau défi pour cette année. Je devais le faire en 2020, mais cela a été annulé à cause du Covid et même chose l'an passé. Mais cette année, normalement, c'est la bonne.

François Pervis doit s'habituer à cette nouvelle position sur un vélo couché.

La difficulté, c'est que la position sur le vélo n'est pas du tout la même ?

C'est la raison pour laquelle je m'entraîne sur un vélo couché classique (sans carénage). Le coup de pédale n'est pas du tout le même. Je suis vraiment allongé sur le vélo et j'ai les pieds devant. Je ne force pas pareil puisque là, j'ai un appui lombaire. Par ailleurs, le pilotage aussi est très compliqué parce que le centre de gravité n'est pas le même. Le sens de l'équilibre aussi change. Cela reste du vélo, mais il y a quand même un coup à prendre et c'est pas évident.

J'ai également prévu de faire des sessions sur une piste de trois kilomètres de long près de Lyon à partir du mois de mai. Sur cette piste d'essai, je devrai pouvoir atteindre des vitesses entre 110 et 120 km/h. Ainsi, je pourrai m'habituer à la vitesse. L'intérieur du bolide est très petit. Je suis confiné avec des écrans qui m'aident à voir où je vais car il n'y a pas de pare-brise. Et il n'y a pas du tout d'air donc je suis obligé d'avoir un masque avec un tuyau qui est relié à l'extérieur de la capsule et pouvoir respirer correctement. Donc, il faut s'habituer à tout ça.

Le champion du monde de cyclisme sur piste s'est lancé un nouveau défi à bord de ce bolide.

Et donc, vous comptez battre le record ?

Oui, j'espère. Le vélo caréné que je vais piloter est très abouti. Cela fait dix ans que des personnes travaillent dessus. Les étudiants sont arrivés à quelque de chose de très au point. Et on espère que mes qualités physiques suffiront pour aller battre le record du monde. C'est un binôme 'homme machine' on peut dire ça. Il faut être bon sur les deux aspects, ça, c'est certain.