Le championnat de barbecue fait le show à Bordeaux

En ce début d'été, le championnat de France de barbecue fait étape à Bordeaux, à proximité des Quinconces. Dix équipes ont participé au concours autour de trois spécialités : viande de bœuf, végétarien et dessert. Plus que les résultats, c'est la bonne humeur qui règne.

Une table, des chaises, un parasol pour la partie confort, une pince, une grille, un barbecue flambant neuf pour la pratique. C'est la panoplie parfaite du participant au championnat de barbecue. Si la bonne humeur et la jovialité dominent, les vainqueurs remportent un barbecue... Alors autant dire que le jeu en vaut la chandelle et que les prétendants au titre sont nombreux... Avec toujours le fair-play pour maître-mot.

Un village complet

Tout au long du week-end, la fête du barbecue et plus globalement de la convivialité et du partage a battu son plein à Bordeaux. Une dizaine d'équipes s'est lancé ce dimanche au jeu du concours, avant d'être jugé par un jury de trois experts. En complément de la compétition, les animations sont nombreuses, comme des cours de cuisine, basés sur les légumes. Assiettes personnalisées, kits complets, la panoplie parfaite pour un championnat réussi.

Les organisateurs ont le sens du détail. © Radio France - Dorian Bercheny

Une touche verte

Alors que plusieurs étapes se déroulent chaque année en France et que la grande finale se déroulera en septembre, le championnat de barbecue a posé ses équipements en Gironde, à Bordeaux, pour la première fois depuis sa création il y a une dizaine d'années. Et pour avoir accès à un site ombragé en bord de Garonne, Jean-François Dupont, l'organisateur de l'événement a dû répondre aux contraintes imposées par la ville : " On a relevé le défi donné par la ville, c'est à dire de faire une épreuve avec du bio, et de proposer des cours de cuisines. Il fallait aussi une pratique du barbecue responsable. Nous avons donc utilisé des déchets de coco valorisés et non le traditionnel charbon de bois ".

Un flux constant de curieux

Tout au long de ce week-end de championnat, les passants ont participé à la fête, ont pu goûter à certaines créations. Buvettes, Food Trucks, l'organisation avait pensé à tout : " C'est pour nous l'occasion de parler de notre passion, de répondre à des questions. On espère revenir très vite à Bordeaux " lance Jean-François Dupont, qui portait le tablier de membre du jury, en plus de celui d'organisateur, lors de cette étape bordelaise.

De passage devant les stands, touristes et Bordelais ont assisté au spectacle © Radio France - Dorian Bercheny

Les plus motivés des participants peuvent désormais cocher une nouvelle case dans leur agenda... La grande finale de ce championnat qui se tiendra les 10 et 11 septembre, aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône).