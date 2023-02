Le championnat du monde du cri de la mouette revient à Dunkerque

Qui succédera à RoRo et Marie, vainqueurs des précédentes éditions?

C'est un moment de convivialité associé à l'esprit du Carnaval : le championnat du monde du cri de la mouette fait son grand retour à Dunkerque, après avoir voyagé dans la région et en Belgique. La dixième édition aura lieu dimanche 19 février, il est donc plus que temps pour les candidats de préparer leur gosier , leur grain de folie et leur clet'che de carnaval.

Les anciens champions du monde RoRo et Marie, vainqueurs en 2021 et 2022, seront de la partie et les sept membres du jury seront intraitables. Il faudra donner le meilleur de soi pour espérer soulever le bouclier de Mouettus.