Le chanteur Bruce Springsteen écope de 540 dollars d'amende pour avoir bu de l'alcool dans un parc

La star américaine de la chanson Bruce Springsteen était jugé ce mercredi pour consommation d'alcool dans un parc New Jersey. Le 24 novembre dernier il a été surpris en train de boire de la téquila, il écope de 540 dollars d'amende. Egalement poursuivi pour "conduite en état d'ivresse", il n'a finalement pas été condamné pour ce motif, fautes de preuves suffisantes.

Seulement "deux petits shots de téquila", a expliqué l'auteur de "Born in the USA", au juge lors de son audition virtuelle, ce mercredi. Après avoir condamné la star à payer 500 dollars pour consommation d'alcool dans le parc, et 40 dollars de frais de justice, je magistrat a demandé à la star du rock qui a plus de 20 albums à son actif "M. Springsteen, je suis dans l'obligation de vous demander comment vous comptez payer cette amende". "Je pense que je peux la payer immédiatement, monsieur le juge", a répondu Bruce Springsteen, blouson noir sur les épaules, dans un sourire.