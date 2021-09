"Le Chat" de Philippe Geluck va déambuler à Caen à partir du 2 octobre

Après Paris et Bordeaux, "Le Chat déambule à Caen" et pas n'importe quel chat, celui que l'on connaît tous, celui du dessinateur belge, Philippe Geluck. A partir du 2 octobre, 20 statues en bronze vont s'installer dans la ville de Caen, au port de plaisance, place de la République et devant la mairie. Impossible de les manquer, elles font plus de 2 mètres et demi.

Philippe Geluck était à Caen ce vendredi 3 septembre pour présenter cette exposition. Il a réalisé des œuvres humoristiques, un "humour un peu crétin" selon les mots du dessinateur. L'une des statues par exemple, "Tutu et gros minet" représente une souris en train de lever avec un cric, la patte du "Chat" en tutu.

Philippe Geluck, partisan d'un "humour un peu crétin", dit-il, avec ses statues. © Radio France - Daniel FOURAY

Trois statues sont aussi plus touchantes, plus graves, comme le "Martyr du Chat" pour évoquer les attentats contre le journal satirique, Charlie Hebdo. "_"Le Chat" est représenté en martyr de Saint-Sébastien. Il est transpercé, non pas de flèches, mais de crayons pour symboliser notre métier. Sur les crayons sont posés des oiseaux qui représentent la vie qui doit reprendre après la stupeu_r", décrit Philippe Geluck.

"Le Chat" n'arrête pas de me dire : Quand irons-nous à Caen ?

Le dessinateur était déjà venu à Caen en 2019 pour présider le concours de plaidoiries pour les lycéens, organisé au Mémorial. C'est là justement qu'il avait rencontré le maire, qu'ils avaient parlé de cette exposition, imminente désormais. ""Le Chat" va se plaire en Normandie, évidemment", s'amuse Philippe Geluck.

"Le Chat" Atlas porte ici du plastique, pour symboliser une écologie en danger. C'était lors de l'exposition à Paris. © Radio France - Gao Jing

Ce sera donc à découvrir à partir du 2 octobre jusqu'au printemps. L'installation commencera dès le 29 septembre à Caen. Vous aurez aussi une exposition à l'hôtel de ville avec "le Chat", version dessins et peintures.

Après Caen, "Le Chat" va continuer de déambuler. Les statues iront à Luxembourg, Bruxelles, sûrement aussi à Milan, et Montréal. A l'issue de ce périple, ces statues seront vendues et l'argent récolté doit servir à financer un Musée du Chat imaginé par Geluck à Bruxelles.