Carneville, France

Le jeune propriétaire, Guillaume Garbe, en est sûr désormais : il va pouvoir sauver son édifice, le château de Carneville, datant du 18ème siècle et qui était attaqué par la mérule, ce champignon très invasif.

Il faut réaliser un millions d'euros de travaux. Parce qu'il faut éradiquer le champignon mais aussi ses causes : les problèmes d'infiltration d'eau ça veut dire refaire toutes les couvertures, un quart de la charpente, revoir les canalisations, les gouttières, refaire toutes les façades en enduits à chaux... un chantier colossal qui va pouvoir être financé grâce aux donateurs, privés, publics comme le Loto du Patrimoine donc ou encore la DRAC , la direction régionale des actions culturelles -qui soutient à hauteur de 27,5 % de la globalité du chantier- des entreprises aussi, et même des fonds de donations américains, sans oublier le grand public : 23 000 euros récoltés via une campagne participative lancé en mars 2017.

Un chantier qui devrait commencer à l'automne

Une somme en tout cas synonyme de sauvetage et d'une nouvelle vie pour le bâtiment. Les travaux devraient pouvoir commencer à l'automne. Une réunion va se tenir le 28 août prochain pour établir le calendrier des travaux, avec l'architecte des bâtiments de France et la DRAC.

C'est salutaire pour engager les travaux urgents. Et malgré tout, ce chantier est une belle opportunité pour faire rentrer le château dans le 21 ème siècle. On purge les choses bricolées au fur et à mesure des générations. On revoit le château dans sa globalité. C'est notre rôle : on va pouvoir lancer le château pour 150 à 200 ans. Guillaume Garbe, 27 ans, propriétaire du Château de Carneville.

La remise officiel du chèque du Loto du patrimoine - 490 000 euros- sera faite normalement lors des journées du patrimoine à la mi-septembre. Guillaume Garbe espère ouvrir les pièces intérieures au public d'ici le printemps 2021.