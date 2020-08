Le château de Moncley dans le Doubs recherche un jardinier pour recréer son potager du XVIIIe siècle

C'est une offre d'emploi qui sort de l'ordinaire : "Château du XVIIIe siècle cherche jardinier passionné de permaculture pour recréer son potager historique". Le château de Moncley est un magnifique bâtiment néo-classique, bâti en 1778 sur les bords de l'Ognon à la limite du Doubs et de la Haute Saône. Un domaine de 12 hectares, des écuries, une ferme, et un potager-verger, l'ensemble est classé monument historique.

Le château est toujours habité par les descendants directs du marquis François de Terrier-Santans, bâtisseur des lieux, Liselotte et Timothy Sullivan. Aujourd'hui il accueille des mariages, des séminaires, et propose cinq chambres d'hôtes et une table d'hôte. Tim Sullivan est chef cuisinier professionnel, et le couple projette d'ouvrir en 2021 un restaurant, sur le principe "de la ferme à la table."

Un projet qui allie jardinage, histoire, patrimoine et gastronomie

De plus en plus de chefs ont leur propre potager, et c'est l'une des inspirations de ce projet qui allie agriculture, culture, histoire et gastronomie: faire revivre le potager du domaine, avec les techniques actuelles de permaculture les plus respectueuses possible de la nature, pour obtenir des fruits et légumes de qualité exceptionnelle. Ces produits seront apprêtés et servis dans le futur restaurant.

Vue partielle du potager du château de Moncley - Château de Moncley

Les époux Sullivan recherchent donc un jardinier qui serait prêt à se lancer dans cette aventure. "Le potager-verger est un espace préservé", explique Liselotte Sullivan, " il conserve notamment des variétés de pommiers, poiriers et cognassiers du XVIIIe siècle, on cherche un passionné de la culture et du goût qui pourrait mener avec nous ce projet global". Outre les légumes et les arbres fruitiers, le potager devrait accueillir tout un écosystème avec des moutons, des poules notamment.

Le potager d'un hectare, entièrement ceint de murs d'époque, fait partie intégrante du magnifique château, il a déjà belle allure, il ne lui manque plus qu'un jardinier motivé pour lui redonner toute sa splendeur, pour en faire, comme le disent les époux Sullivan, un "jardin d'Eden". Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le château de Moncley via son site internet.