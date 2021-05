Le château de Versailles collecte les photos des visiteurs pour enrichir sa collection en ligne

Le château de Versailles lance une nouvelle grande collecte de photos souvenirs. Comme en 2011 et 2014, il récolte les photos faites par ceux qui ont visité le site pour les ajouter à sa collection.

Toutes les photos sont admises, numériques et argentiques, en noir et blanc et en couleur, anciennes et récentes. Vous avez fait des selfies, des images du château, du jardin, des photos classiques ou originales : le château prend tout.

Une photo de la collection (1963) - Marilicono

La collection réalisée par le château veut, à travers les photos des visiteurs, "raconter l'évolution des modes de fréquentation des musées". Elle veut aussi "incarner une autre histoire de Versailles, une histoire intime dans laquelle de nombreuses familles ont créé leurs propres souvenirs".

Pour participer c'est très simple. Il suffit d'envoyer vos photos avant le 31 juillet 2021 à cette adresse dédiée : versaillessouvenirs@chateauversailles.fr .

Les photos retenues seront ajoutées à la collection en ligne, témoin de l'histoire qui lie le château à ses visiteurs depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours. Pour voir les photos qui sont déjà dans la collection, il faut aller sur le site photosouvenir.chateauversailles.fr. Les premières photos de la collection datent de 1900.