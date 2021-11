Le Château Sainte Roseline dans le Var produit une cuvée Kylie Minogue

Darenote LTD et Christian Vermaak

Les premiers contacts ont été pris il y a plus d'un an, tout en visioconférence en raison de la crise sanitaire. Kylie Minogue, en parfaite femme d'affaires a souhaité personnellement s'investir dans le choix du flacon, de l'étiquette mais aussi du vin lui-même. "C'est une bouteille spécifique en forme. C'est un moule de bouteilles qui nous appartient. Nous avons plusieurs bouteilles qui nous appartiennent, mais Kylie Minogue a souhaité s'orienter sur une bouteille aux formes élégantes, arrondies, très haut de gamme. Et puis, c'est un vin rose pâle, audacieux et qui donne une impression de clarté, de luminosité. Un peu comme le visage de Kylie Minogue, qui est très, très pétillant" résume avec fierté Eric Henry, le directeur général du Château Sainte-Roseline.

Et quand la crise sanitaire l'a permis, l'amatrice de Côtes de Provence s'est déplacée au domaine. Elle y a passé quelques jours la semaine dernière parce qu'elle souhaitait rencontrer les salariés du domaine. "Tous nos salariés ont été conviés pour la rencontrer. Elle souhaitait se rendre compte de l'état d'esprit. Elle voulait aussi, en toute simplicité, discuter avec les salariés de l'entreprise, voire les gens qui travaillent dans le vignoble, les gens qui travaillent dans la cave et s'approprier un peu le vin. Et pas simplement être une image qu'elle peut véhiculer sur une étiquette" détaille Eric Henry.

Déjà des retombées importantes

Au Château Sainte-Roseline, c'est un sentiment de fierté qui prédomine. Celui de se faire approcher par une star mondiale telle que Kylie Minogue. "Mais c'est d'être aussi vu comme un des meilleurs producteurs de Côtes de Provence. Et puis, objectivement, ça va nous permettre de véhiculer notre gamme de produits et l'image du Château différemment de ce qu'on faisait jusqu'à présent, puisqu'on n'avait pas de partenariat avec quelqu'un d'aussi connu que Kylie Minogue" indique le directeur général du domaine.

Après la parution d'un article de nos confrères du Figaro, seul autorisé par la star à couvrir l'événement, les réseaux sociaux ont fait le reste. En une journée, le compte du Château Sainte Roseline a enregistré 500 abonnés de plus sur instagram. Mais pas question de faire un "one shot". Cette collaboration doit s'inscrire dans la durée.

Ne cherchez pas une bouteille de la cuvée "Kylie Minogue" car les 10 000 bouteilles commercialisées cet été ont déjà quasiment toutes été vendues, sans publicité au moment du lancement. Un véritable succès pour cette nouvelle cuvée haut de gamme qui se veut à l'image de la star australienne. L'assemblage pour le millésime 2021 qui sera commercialisé dès janvier prochain est en cours. L'objectif pour le château Sainte-Roseline est de produire cette fois ci le double de flacons. Prix à l'unité : 28 euros.

Kylie Minogue et le Château Sainte Roseline collaborent pour une cuvée spéciale - Château Sainte Roseline