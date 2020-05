Le chef 3 étoiles Christian Le Squer vient cuisiner pour les résidents d'une maison de retraite bretonne

La Marpa de Merlevenez (Morbihan) met les petits plats dans les grands, ce vendredi midi. Les résidents reçoivent la visite exceptionnelle du chef triplement étoilé Christian Le Squer, qui tient les cuisines du palace Le Georges V, à Paris. Il leur concocte un repas gastronomique, avec un plat à base de poisson.

"Les résidents viennent de passer deux mois difficiles, je souhaitais faire un repas amélioré"

Le chef originaire de Plouhinec, dans le Morbihan, a accepté l'invitation de Gwenaëlle Le Squer, la responsable de la structure qui voulait marquer le coup, pour la fin du confinement : "Nos aînés apprécient la bonne table. Ils viennent de passer deux mois difficiles avec le confinement. On servait les plateaux-repas dans les logements. Ils ont mangé isolés, même si on a cherché à maintenir des animations. Nous sommes déconfinés depuis quelques jours et ce sont les premiers repas qu'ils prennent dans la salle à manger de la résidence, je souhaitais faire un repas amélioré, et là ils auront des produits exceptionnels!"

Christian Le Squer a accepté de leur préparer un repas dans les cuisines de la Marpa, avec les précautions d'usage, pour cet établissement sensible : _"Il portera un équipement qu'il est loin d'avoir au Georges V, explique dans un sourire Gwenaëlle, ils auront des masques, des lunettes, tout un protocole sanitaire obligatoire pour tous ceux qui entrent dans notre résidence"_. Il sera épaulé par les cuisinières de la structure, que la gestionnaire souhaite ainsi remercier de leur implication pendant le confinement.

Vaisselle et nappes de fête

Pour l'occasion, le chef a fait appel au mareyeur qui fournit son restaurant étoilé, la maison Jégo de Lorient. Les légumes ont été choisis chez le maraîcher bio La ferme des Bleuets à Plouhinec, puisque la maman de ces producteurs est résidente de la Marpa.

Les équipes du Moulin de St-Yves, un lieu de réception de Pont-Scorff, prêtent de la vaisselle et des nappes, pour dresser une véritable salle de restaurant. Quand au dessert, on peut déjà vous dire qu'il s'agit d'un fraisier, confectionné par les professeurs de pâtisserie du lycée de la fondation des apprentis d'Auteuil basé à Priziac.