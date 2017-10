Le chef de la restauration scolaire de Cossé-le-Vivien invité de "C à vous" sur France 5

Christophe Lochet est le cuisinier invité de l'émission de ce mercredi 4 octobre à 19h.

Cette émission, suivie par près d'un million de téléspectateurs, est un talk-show pendant lequel un as des fourneaux prépare une recette, servie aux chroniqueurs et aux différents invités de l'émission. Pour la première fois, c'est donc un chef mayennais qui y participe. Christophe Lochet dirige le restaurant municipal de Cossé-le-Vivien depuis 8 ans. Chaque jour, ses équipes préparent 1.100 repas pour les écoliers et les collégiens du coin. Légumes, fruits, viandes en circuit-court et souvent bio. C'est cet aspect-là qu'il mettra en avant durant l'émission. Christophe Lochet ne veut pas nous dire quel plat il va mijoter. Surprise ! Et puis ça incite évidemment à suivre "C à vous" à partir de 19h ce mercredi. A quelques heures du direct, le chef mayennais avoue être un petit peu stressé.