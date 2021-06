Le chef des gendarmes des Vosges "s'envole" : "Vous l'avez vu Thomas Pesquet ?"

Dans un Tweet insolite, la préfecture des Vosges salue le départ du patron des gendarmes des Vosges, Brice Mangou. En clin d’œil, elle interpelle l'astronaute Thomas Pesquet qui depuis l'espace a, lui, taquiné il y a quelques jours via les réseaux sociaux la gendarmerie du département.

La gendarmerie des Vosges, compte parmi ses 78 000 abonnés, un certain astronaute ... Thomas Pesquet. On le sait depuis le 11 juin dernier, lors d'un échange de Tweets entre l'ISS, la station spatiale internationale et la gendarmerie des Vosges !

Le compte des gendarmes vosgiens se fait remarquer ces dernières années, pour ses réactions insolites, décalées ou humoristiques. Par exemple, "l'alerte enlèvement", lancée fin mai, pour retrouver le soleil après des semaines de pluie à Epinal. Un compte développé par le colonel Brice Mangou, patron des gendarmes des Vosges, qui quitte ses fonctions dans les Vosges pour rejoindre de nouvelles fonctions à Paris.

Pour saluer son départ, la préfecture interpelle Thomas Pesquet "Allo Thomas Pesquet, ici les Vosges. Le commandant en chef des gendarmes des Vosges a décidé de voler vers d'autres horizons . Rien vu à l'ISS ?" .

