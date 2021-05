Le chef étoilé David Gallienne fait un carton sur le marché de Caen

Fantine a réussi à approcher le chef étoilé David Gallienne, vainqueur de l'édition 2020 de Top chef, sur le marché de Caen, et surtout la jeune fille est repartie avec quelques produits à déguster.

"Quand on s'est lancé dans cette aventure, j'avoue, je n'y croyais pas trop". Tout sourire, avec son ciré jaune, David Gallienne n'en revient pas d'un tel succès. Le chef étoilé, dont le restaurant Le Jardin des Plumes dans l'Eure est actuellement fermé, s'est lancé dans une tournée des marchés normands avec son food truck bleu baptisé Picorette. Et il cartonne partout où il passe.

45 minutes d'attente en moyenne pour accéder au food truck Picorette, garé au pied de la statue de Louis 14 sur la Place Saint-Sauveur à Caen. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

File d'attente impressionnante au milieu des étals du marché de la Place Saint Sauveur à Caen

Son food truck garé au pied de la statue de Louis 14 est pris d'assaut. "Dès 7 heures et demi, alors qu'on n'avait pas encore tout mis en place, il y avait déjà du monde". Les clients patientent, une bonne demi heure en moyenne. Pour se rendre compte, comme Rozenn alors qu'elle est presque arrivée au but, qu'il faut payer en liquide. "Heureusement une gentille dame derrière moi m'a gardé la place pour que j'aille retirer de l'argent..." "C'est normal, vous étiez là avant !" répond cette dernière.

David Gallienne fait patienter les clients dans la file d'attente en leur faisant goûter des chips de champignon. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Ambiance bon enfant dans la file d'attente, David Gallienne fait en plus patienter ses clients en leur distribuant des chips de champignon. Sympathique et accessible, il n'hésite pas à prendre la pause pour un selfie. "On a l'impression de le connaître" s'amuse Josiane 71 ans fan de l'émission. Comme Fantine, 13 ans, qui était venue avec son billet de dix euros pour goûter les plats de la star de Top Chef. "Elle n'avait pas assez, confie sa maman Céline, appelée à la rescousse, je suis venue pour l'aider à payer le reste !"

"Eh mais en fait, on vous connait !" Rozenn et Josiane fans de l'émission Copier

Ce tour des marchés normands n'a rien d'un tranquille parcours de santé. Chaque jour, 200 menus sont acheminés, soit l'équivalent de 1000 petits plats, de l'entrée au dessert. "C'est une épreuve de Top Chef tous les jours, en mode machine de guerre !" décrit David Gallienne, utilisant une des répliques souvent entendue par les fans de l'émission durant l'édition 2020. Pour l'heure, il a donc délaissé les fourneaux, mais y retournera le 23 juin, date de réouverture de son restaurant. Ceci dit, il n'exclut pas de continuer à vendre en parallèle sur les marchés. "C'est tellement autre chose, et c'est vraiment incroyable".

"Ce tour des marchés, c'est une épreuve de Top Chef tous les jours, en mode machine de guerre !" David Gallienne Copier

Le food truck Picorette sera sur le marché de Granville (Manche) ce samedi, et dimanche de retour à Caen sur le marché Saint-Pierre.