Le chef étoilé David Gallienne fait un tour de Normandie avec son food truck

Le Jardin des plumes, le restaurant étoilé de Giverny, est, comme tous les restaurants de France, fermé au public depuis le 29 octobre 2020. Son propriétaire et chef, David Gallienne, s'est bien essayé au "click and collect" mais "petit à petit, ça s'essoufflait, donc on a très vite arrêté puisque la rentabilité n'y était pas" explique le chef qui cherchait une nouvelle idée pour faire tourner son établissement qui emploie 25 salariés. Il a donc ressorti Picorette qui habituellement est présent uniquement pendant la saison estivale à Giverny. Depuis quelques semaines, pour pallier le manque d'activité au restaurant, le food truck a pris ses quartiers sur les marchés de Vernon et Saint-André-de-l'Eure (Eure) et d'Houdan (Yvelines). David Gallienne entamera un tour de Normandie dans les cinq départements mardi 4 mai. Il en a eu l'idée une nuit et "toute l'équipe s'est retroussée les manches et en une semaine, le projet était ficelé" détaille-t-il.

On s'est dit puisque les gens ne viennent plus à nous, à nous d'aller à eux - David Gallienne

Une nouvelle offre qui demande toutefois une bonne dose d'organisation car "Picorette, c'est trois mètres carrés, c'est tout petit, on peut être deux à l'intérieur" explique David Gallienne, vainqueur de Top Chef 2020, qui a hâte de partir à la rencontre des Normands.

Tous les plats du food truck seront préparés dans la cuisine du restaurant de Giverny, le Jardin des plumes © Radio France - Laurent Philippot

Les produits normands à l'honneur

Sur les marchés normands, le chef proposera un menu unique qui commence dès l'apéritif avec des croquilles d'escargot au beurre de camembert. Les clients auront le choix entre deux entrées, un foie gras cuisiné au pommeau ou de l'andouille de Vire farcie avec un tartare de langoustines et son jus fumé au foin. Pour le plat principal, ce sera une volaille fermière en croûte façon Vallée d'Auge et son jus crémé au cidre, accompagnés de quelques pommes Dauphine de chez mamie. Pour conclure sur une note sucrée, l'emblématique teurgoule normande à la façon David Gallienne. Les clients pourront n'acheter qu'une partie du menu, mais s'ils prennent la totale, ce sera entre 30 et 40 euros, "ce qui reste raisonnable" justifie David Gallienne qui a voulu en créant cette offre "offrir la possibilité à tous les Normands de pouvoir manger étoilé à la maison". La tournée de Picorette sur les marchés débute le 4 mai.

Le calendrier du "Normandy Tour" de Picorette

Orne

Marché de l'Aigle - mardi 4 mai

Marché d'Alençon - jeudi 6 mai

Marché d'Argentan - vendredi 7 mai

Marché de Mortagne-au-Perche - samedi 8 mai

Manche

Marché de Granville - samedi 15 mai

Marché de Saint-Hilaire-du-Harcouet - mercredi 26 mai

Marché de Cherbourg-en-Cotentin - jeudi 3 juin

Calvados

Marché de Caen (Saint-Sauveur) - vendredi 14 mai

Marché de Caen (Le Port) - dimanche 16 mai

Marché de Cabourg - mercredi 19 mai

Marché de Courseulles-sur-Mer - vendredi 21 mai

Marché de Honfleur - samedi 22 mai

Marché de Trouville - dimanche 23 mai

Seine-Maritime

Marché de Duclair - mardi 25 mai

Marché de Havre - vendredi 28 mai

Marché de Dieppe - samedi 29 mai

Marché de Rouen - dimanche 30 mai

Eure