C'est un coup de tonnerre dans l'univers gastronomique poitevin ! Le chef étoilé de Passions et Gourmandises à Saint-Benoît, Richard Toix ne dirigera finalement pas le restaurant du château de Dissay.

En cause : un désaccord avec l'actuel propriétaire et des modifications du projet initialement prévu qui lui font jeter l'éponge. "Nous avons décidé avec mon épouse en rentrant de vacances, d'un commun accord, de refuser la proposition qui nous a été faite. Ça ne correspondait pas du tout à ce qui avait été annoncé au départ des négociations. "

Nous sommes SDF à partir du 1er mars

Le chef a vendu son restaurant à Saint-Benoît et sans le restaurant du château il se retrouve sans emploi : "nous sommes SDF, nous n'avons pas de travail, nous n'avons plus d'étoiles puisque nous avons vendu notre étoile pour nous engager auprès de quelqu'un." A partir du 5 février, le restaurant Passions et Gourmandises ne comptera donc plus d'étoile.

Richard Toix doit désormais trouver un nouveau point de chute car à compter du 1er mars il n'aura plus d'établissement. "On ne va pas se presser, on va prendre le temps de peser le pour et le contre des propositions qui nous sont faites dans la région et à l'étranger. "

En attendant, le restaurant Passions et Gourmandises reste ouvert jusqu'au 17 février, une soirée déjà complète. Il est encore possible de réserver avant cette date pour ceux qui le souhaitent.