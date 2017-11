Le chef vendéen décroche une cinquième toque au Gault et Millau

Elu cuisinier de l'année l'an dernier, le Vendéen Alexandre Couillon entre dans le top 21 des plus grands chefs de la planète. Le chef cuisinier de la Marine à Noirmoutier vient de se voir décerner une cinquième toque par le prestigieux guide Gault et Millau, avec la note de 19 sur 20.

Avec cette nouvelle récompense, Alexandre Couillon est un homme heureux. Sa réponse quand on lui demande ce qui paye ? :

Je pense que c'est la singularité. L'histoire d'un couple qui s'installe et qui neuf ans après être rentrés au Gault et Millau se voit attribuer cinq toques, c'est assez frissonnant. Moi gamin, je regardais tous ces guides avec la sortie de tous ces chefs et me disais waouh ! C'est à nous aujourd'hui de porter le flambeau.