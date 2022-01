"C'est un amour de chien" Didier a retrouvé le chien balancé par dessus le portail de la SPA de Périgueux

Le petit chien a été récupéré hier mercredi dans une entreprise de Marsac. Sur sa page facebook la SPA raconte : "c'est l'entreprise Darfeuille qui nous a prévenus de la présence du chien dans leur établissement. Merci d'avoir accepté de rester après les heures de travail, pour nous aider à sauver le chien".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Un chien c'est comme un gosse, le jeter par dessus un portail je ne comprends pas"

Et c'est vrai que Didier Darfeuille n'a pas hésité "c'est déplorable qu'en 2022 on voit des histoires comme çà. Un chien c'est comme un gosse, le jeter par dessus un portail, je ne comprends pas ". Dans la nuit de lundi à mardi, le chien avait en effet été balancé par dessus le portail de la SPA de Marsac et s'était enfui au petit matin à l'arrivée du personnel.

Le petit chien était fatigué et blessé, mordu par un autre chien

Le chef d'entreprise a découvert le petit chien blotti dans sa cour le long de la haie " il "était bien fatigué, il s'était fait mordre par un autre chien, _il avait mal, on lui a donné à boire et à manger mais il était méfiant_". Du coup ce sont les deux chiens de la maison, deux labradors, Owen et Osiris, qui se sont occupés de lui. Didier Darfeuille a immédiatement appelé la SPA. " l'entreprise ferme à 18h mais ils ne pouvaient pas venir avant 18h30, alors on les a attendus et on est resté avec le chien".

Un " amour de chien" qui va bientôt trouver un maître

Il faut dire que Didier Darfeuille a littéralement craqué pour le petit chien : " il est très mignon, si je n'en avais pas déjà eu deux au magasin, je l'aurais pris, j'espère qu'il va avoir une fin heureuse, parce que c'est un vraiment un amour de chien". L'animal qui n'a pas encore de nom est en ce moment à la SPA où il est soigné. Dans une dizaine de jours il sera proposé à l'adoption. Et il ne devrait pas attendre longtemps " _une personne qui l'a vu chez nous nous a déjà dit qu'elle comptait l'adopter_" se réjouit Didier Darfeuille.