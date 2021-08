Le chien Fripouille devient la mascotte d'un EHPAD de Beaune sur les réseaux sociaux

Le labrador Fripouille totalise plus de 200 abonnés en quelques semaines.

C'est le genre d'animal qui donne envie de lui faire des papouilles. Le chien Fripouille, un labrador de 11 ans, est en train de devenir la mascotte de l'EHPAD Clos des Vignes, à Beaune, sur les réseaux sociaux. Il totalise plus de 200 abonnés depuis l'ouverture du compte, en juillet 2021.

Un compte créé le mois dernier

Le compte Twitter du chien Fripouille a été créé le mois dernier, et il compte désormais plus de 200 abonnés, au 1er aout. "Il y a très peu d'EHPAD qui ont des animaux de compagnie qui vit à perpetuelle demeure. On s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire parler de la maison de retraite par ce biais-là", explique Virginie Rossignol, la directrice de l'établissement, dans le giron de Korian. Un groupe connu ces derniers mois pour des déboires dans ses établissements.

Du coup, le chien Fripouille est une bouffée d'air frais pour les pensionnaires de l'EHPAD. "Il est mignon comme tout, il vient vous faire des calins. Et ça nous fait tous beaucoup de bien", sourit Paule, 93 ans. Dans la chaise juste en face, Monique, 96 ans, n'arrêt pas d'appeler le chien. "Ici si j'avais pas les bêtes, même si il y a des gens sympas, je serais beaucoup moins en confiance", raconte la nonagénaire qui ne veut surtout pas qu'on lui dise qu'elle approche de la centaine. Elle confie : "Franchement, je préfère les bêtes aux gens".

Il lance un appel au judoka Teddy Riner pour qu'il vienne à Beaune

Ce samedi 31 juillet, le compte Twitter du chien Fripouille a lancé un appel au judoka français Teddy Riner pour qu'il vienne montrer ses médailles gagnées au J.O, à Beaune. Le jour-même où la légende de 32 ans gagne le titre olympique avec l'équipe de France.