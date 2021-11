Le chien Spirou a été retrouvé ce samedi dans la Loire, "il va être accueilli en héros" se réjouit son maître

C'est une histoire qui finit bien ! Le chien Spirou a été retrouvé, sain et sauf, ce week-end à Saint-Romain-en-Jarez. Son maître Justin, un chauffeur-routier originaire de Béziers, dans l'Hérault, recherchait son fidèle compagnon, échappé de son camion lors d'un accident à Saint-Étienne.

Justin et Spirou remercient les Stéphanois et Stéphanoises

Spirou, le chien de race chihuahua, a pu être retrouvé grâce à la solidarité et à la mobilisation de nombreux Stéphanois et Stéphanoises. "J'ai été très très ému de voir cet élan et j'aimerais pouvoir remercier tous les Stéphanois. Cela a pris une ampleur incroyable, je ne pensais pas que les gens seraient si dévoués" confie Justin, le maître de Spirou, désormais très soulagé. D'autant que le petit chien a été retrouvé dans un tout autre secteur que celui ratissé par les bénévoles. "On a cherché quartier de Montreynaud, et en fait il était du côté de Saint-Romain-en Jarez, près de Saint-Chamond".

Les retrouvailles, ça va être excellent, je suis impatient de ça ! Ici, il va être accueilli en héros dans ma rue ! Il va être bichonné comme c'est pas permis !

C'est Myriam Martin, Stéphanoise impliquée dans les recherches, qui a récupéré ce dimanche matin Spirou. Justin, lui, qui a dû rentrer entre temps dans l'Hérault pour son travail, doit remonter ce lundi pour enfin retrouver son chien. "Là les retrouvailles, ça va être excellent, je suis impatient de ça ! Ici, il va être accueilli en héros dans ma rue ! Il va être bichonné comme c'est pas permis!".