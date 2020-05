Le chien Totor porte aussi son masque en tissu

Totor, le chien le plus célèbre de Nice, est lui aussi "protégé" du Covid-19. Un masque en tissu a été accroché à la sculpture ce dimanche, veille du déconfinement progressif. Une initiative du groupe Les Discrètes, créé pendant le confinement, et avec le soutien de l'artiste Stéphane Bolongaro.

Le port du masque sera obligatoire dans l'espace public à Nice dès ce lundi. Alors comme tous les Niçois, le chien Totor, sur le rond-point du commandant Gérôme,met son masque en tissu. Il a été confectionné par Claudette Bon et Léa Morin du groupe "Les Discrètes". "Nous voulons apporter un peu de sourire même sous les masques pour cette journée stressante du 11 mai", explique Léa Morin.

Elles ont eu besoin de l'aide du papa de Totor. L'artiste Stéphane Bolongaro leur a fourni les dimensions de la sculpture. "Il a fallu deux mètres de tissu et cinq mètres de lien. Cela a représenté beaucoup de travail, nous avons eu quelques difficultés parce que le museau de Totor est pointu" raconte la couturière bénévole.

L'artiste Stéphane Bolongaro et Léa Morin, l'une des couturières sont venus accrocher un masque en tissu à la statue Totor - Les Discrètes

L'artiste a apporté sa touche en faisant sérigraphier "Live is better" ou "vivre c'est mieux" sur le masque géant.

Fondé et composé par six femmes âgées de 61 ans et plus, le groupe les Discrètes est né pendant le confinement, le 20 mars dernier. Quatre d'entre elles ont fabriqué 600 masques en tissu pour les soignants et les secours. Les deux autres se sont chargées de la logistique.