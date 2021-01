Le chiffre du jour sur France Bleu Berry : 5,20€ la séance de massage... par des serpents !

100 livres égyptiennes à peine pour profiter de ce soin relaxant

Pour l'équivalent de 5,20 € et en vous rendant en Egypte (c'est plus cher), vous pouvez bénéficier d'une séance de massage à un un prix défiant toute concurrence.

Bon ceci dit, la technique de massage utilisée par ce SPA ne vous mettra pas forcément dans un état de plénitude ou de quiétude immédiat.

28 types de serpents sur le corps

Après avoir enduit votre dos d’huile de massage et vous avoir proposé une musique apaisante, le masseur de ce petit établissement Cairote déposera des serpents sur votre corps.

Durant 30 minutes, les mouvements ondulatoires et aléatoires réalisés par les serpents susciteront l’effet d’une caresse et, selon ce centre de bien-être Safwat Sedki, provoqueront de nombreux bienfaits sur votre corps et votre esprit.

Ce type de massage soulagerait des douleurs musculaires et articulaires, améliorerait la circulation sanguine et libèrerait des endorphines. Rien n'est précisé en revanche sur l'ocytocine, l'hormone des émotions fortes, lorsque le masseur utilise les gros serpents pour tapoter sur des points stratégiques de votre corps.

Une tendance new age qui se développe

La thérapie par les serpents existerait depuis l'époque de la Grèce Antique et cette pratique est de plus en plus populaire dans des pays comme l'Indonésie, le Brésil, la Russie, Israël et aux États-Unis.

Evidemment, aucun serpent venimeux n'est utilisé et des clients qui ont testés assurent qu'ils ont ressenti un relâchement voire un rajeunissement.

Et vous, si un Spa vous proposez ce type de massage, seriez-vous tenté(e) ?