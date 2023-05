Le choc de ligue 1 entre Lens et Marseille c'est sur France Bleu Nord et France Bleu Provence ce vendredi

C'est le match avant le match, en attendant la confrontation importante pour la qualification pour la ligue des champions entre Lens 3ème de ligue 1 et Marseille 2ème du championnat, France Bleu Nord et France Bleu Provence s'affrontent ce vendredi matin en direct à 8h35. Les capitaines des 2 équipes Pascal Toth (Lens) et Philippe Richard (Marseille) vont défendre leurs arguments.

Les Corons de Bachelet contre Jump de Van Halen

Alors quelle est la chanson qui résonne mieux dans un stade quand les joueurs entrent sur la pelouse ? Les Corons de Pierre Bachelet ou Jump de Van Halen?

Quelle est la meilleure boisson pour les supporters? La bière ou le Pastis? Qui a le meilleur entraîneur? Franck (à l') Haise ou Igor Tudor (ou pas)

Quel est le meilleur plat? (la fricadelle ou la bouillabaisse) Qui a le plus bel accent? Qui est la meilleure radio? Qui est le meilleur supporter ? Pascal Toth le Lensois originaire de Jeumont ou Philippe Richard le Marseillais originaire.....de Maubeuge?

Rendez-vous ce vendredi à 8h35 en direct pour la battle France Bleu Nord, France Bleu Provence